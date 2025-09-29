Стало известно о состоянии одной из пострадавших при нападении в архангельском техникуме

SHOT: в Архангельске врачи спасают завуча, пострадавшую в нападении в техникуме

В Архангельске врачи оказывают помощь завучу, которая пострадала во время нападения в техникуме. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, педагог получила удары ножом в шею и грудь, у нее диагностировали серьезные повреждения. На данный момент специалисты проводят операцию.

Как рассказали студенты, женщина не относилась плохо к учащимся, о ней отзываются как о добром, улыбчивом человеке.

Нападение произошло утром. По данным СМИ, молодой человек ворвался в архангельский техникум в перчатках и маске. Во время визита он изрезал ножом нескольких педагогов и студента. По предварительной информации, также пострадал гардеробщик.

Подозреваемого уже задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Известно, что раньше молодой человек учился в этом учреждении, но его отчислили. За несколько часов до нападения он якобы поменял аватар в соцсетях на мужчину с пистолетом.

