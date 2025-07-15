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Чиновника из Югры задержали по делу о рекультивации мусорного полигона

СК: в Нижневартовске задержали чиновника по делу о вреде на 166 млн рублей
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В Нижневартовске задержали начальника управления по экологии городской администрации Олега Попенко. Об этом сообщили в Следственном комитете Югры.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Видео с его допросом опубликовал Telegram-канал N1. На нем он говорит, что «все сделано как надо». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

По версии следствия, Попенко возглавлял комиссию, которая в 2023 году подписала документы о завершении работ по рекультивации мусорного полигона. Контракт на сумму 550 млн рублей был заключен с коммерческой организацией «Экострой». Однако позже эксперты установили, что часть работ либо не была выполнена вовсе, либо не соответствовала проектной документации. Ущерб государству оценили в более чем 166 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В марте 2025 года в рамках этого же дела был арестован руководитель подрядной организации.

Следствие продолжается, также расследуются действия руководства «Экостроя», обвиняемого в мошенничестве.

Ранее в Ставропольском крае арестовали помощника губернатора.

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