Экс-сотрудника российского научного центра осудили за передачу данных американцам

Суд в Обнинске приговорил ученого за передачу секретных данных в США
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Калужской области бывший сотрудник научного центра получил четыре года лишения свободы за передачу секретной информации представителю Национальной лаборатории США. Об этом сообщили «Калужским новостям» в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, передача прошла во время командировки подсудимого во Францию. Установлено, что переданные сведения касались характеристик энергетической установки и могли быть использованы при создании оружия массового поражения. На эти материалы распространялся режим экспортного контроля.

Обнинский городской суд признал мужчину виновным в незаконной передаче технологий, подпадающих под экспортные ограничения. Приговором ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Решение суда уже вступило в силу.

В начале сентября Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 52-летнему доценту кафедры биомедицинской инженерии Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Дмитрию Скопину по делу об оправдании вторжения украинских солдат в Курскую область.

Ранее в Британии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России.

