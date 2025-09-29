Экс-сотрудника российского научного центра осудили за передачу данных американцам

Суд в Обнинске приговорил ученого за передачу секретных данных в США

В Калужской области бывший сотрудник научного центра получил четыре года лишения свободы за передачу секретной информации представителю Национальной лаборатории США. Об этом сообщили «Калужским новостям» в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, передача прошла во время командировки подсудимого во Францию. Установлено, что переданные сведения касались характеристик энергетической установки и могли быть использованы при создании оружия массового поражения. На эти материалы распространялся режим экспортного контроля.

Обнинский городской суд признал мужчину виновным в незаконной передаче технологий, подпадающих под экспортные ограничения. Приговором ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Решение суда уже вступило в силу.

