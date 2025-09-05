На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России осудили ученого, оправдывавшего вторжение ВСУ в Курскую область

Суд в России дал три года колонии ученому Скопину за оправдание вторжения ВСУ
Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 52-летнему доценту кафедры биомедицинской инженерии Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Дмитрию Скопину по делу об оправдании вторжения украинских солдат в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговорить Скопина Дмитрия Евгеньевича <...> к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда», — огласил решение судья.

Помимо прочего, мужчине запретили администрировать сайты в течение двух лет. Также у него изъяли мобильный телефон, ставший вещдоком по делу, а SIM-карту от него было постановлено уничтожить.

В августе 2024 года Скопин под постом в одном из Telegram-каналов оправдал действия солдат ВСУ в Суджанском районе Курской области. Его задержали спустя четыре дня после этого. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

До этого в Екатеринбурге арестовали местного жителя, нарисовавшего граффити в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Он проведет в СИЗО как минимум 1 месяц и 18 дней.

Ранее суд в Москве дал 25 лет колонии студенту за подготовку подрыва газопроводов.

