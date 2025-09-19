В редакцию Ura.ru в Екатеринбурге нагрянули судебные приставы

В редакцию портала Ura.ru в Екатеринбурге пришли судебные приставы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ-Урал».

Как рассказал журналистам адвокат издания Павел Бабиков, приставы пришли для того, чтобы уведомить руководство о том, что судом приняты обеспечительные меры.

«Этим меры не связаны, с запретом деятельности редакции, а запрещают распоряжением имуществом. Запрета на владение и пользование имуществом нет», — сказал Бабиков.

По данным СМИ, юрлицо издания — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — попало под арест по иску Генпрокуратуры об изъятии активов предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва.

В июне текущего года редактор портала Денис Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля журналисту продлили арест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле арестованного редактора Ura.ru Аллаярова появились новые подробности.