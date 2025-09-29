Эксперт спрогнозировал курс юаня к рублю на текущей неделе

Период пиковых налоговых выплат и связанный с ним спрос со стороны экспортеров на рублевую ликвидность традиционно оказывают поддержку российской валюте в паре с юанем. Как сообщил в беседе с РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, дополнительный оптимизм курсу юаня могут придать текущие показатели китайского экспорта.

К слову, 29 сентября газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков ФГ «Финам» рассказала, за чем следить инвестору на этой неделе. Согласно прогнозам экспертов, российские ценные бумаги могут начать осторожное движение вверх.

Тимошенко обратил внимание, что в фокусе внимания сейчас находятся новости энергетического рынка, которые способны скорректировать курс рубля в паре с юанем на Московской бирже. В частности, потенциальное увеличение закупок Индией нефти из Ирана может оказать давление на объемы поставок российских углеводородов.

«Оптимизма глобальному курсу юаня могут добавить текущие показатели китайского экспорта. Несмотря на несколько месяцев тарифного давления со стороны США, он показывает крепость и по прогнозам движется к рекордным показателям по сальдо торгового баланса», — отметил экономист.

На период с 29 сентября по 3 октября он прогнозирует торговый диапазон юаня в пределах 11,50-12,00 рублей.

По оценкам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, на этой неделе доллар будет стоить 85 рублей, евро — 100 рублей.

Новости о возможном повышении налога на добавленную стоимость с 20% до 22% играют в пользу рубля — ЦБ в таком случае придется дольше сохранять высокие ставки для подавления проинфляционного риска, связанного с ростом фискальной нагрузки, разъяснил он.

