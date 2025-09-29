На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии напавшего на сотрудников техникума в Архангельске

МВД РФ: напавший на сотрудников техникума в Архангельске не пострадал
true
true
true
close
СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Молодой человек, напавший на сотрудников техникума в Архангельске, не пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления министерства внутренних дел РФ по Архангельской области.

«Нападавший, предварительно, не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что житель Архангельска ворвался в один из местных техникумов и напал на сотрудников с ножом. По информации журналистов, в результате пострадали преподаватель русского языка и литературы и социальный педагог. Также ранения получил один из студентов.

Как рассказали очевидцы, нападавшего остановили студенты. Прибывшие на место правоохранители задержали молодого человека, после чего против него было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи считают, что злоумышленник мог таким образом мстить за свое отчисление. За два часа до атаки он поменял аватарку в социальных сетях на картинку с мужчиной в маске, вооруженным пистолетом, писал Telegram-канал Baza.

Ранее в Иркутске мужчина с двумя ножами напал на сотрудников поликлиники.

