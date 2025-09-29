На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, от каких недугов чаще всего страдают офисные работники

Врач Демьяновская: офисные работники часто страдают от заболеваний позвоночника
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Офисные сотрудники ежедневно подвергают свой опорно-двигательный аппарат серьезным испытаниям, что приводит к развитию различных заболеваний спины и суставов. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

К слову, как напомнила в интервью газете «Известия» врач Гульнара Орлова, работа перед монитором негативно сказывается и на зрении. Чтобы снизить нагрузку на глаза, она посоветовала каждые 20 минут смотреть на предмет в 20 шагах в течение 20 секунд.

«Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (в обиходе — остеохондроз), протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз (особенно у молодых людей), синдром запястного канала, артроз коленных и тазобедренных суставов, миофасциальные боли», — перечислила Демьяновская.

Основными причинами развития этих патологий она назвала длительное статичное положение тела, нарушение осанки, недостаточную физическую активность и неэргономичную организацию рабочего пространства. Все это, по ее словам, приводит к ослаблению мышц спины и пресса, перенапряжению отдельных мышечных групп, ухудшению кровоснабжения тканей и последующим дегенеративным изменениям в позвоночнике и суставах.

Специалист рекомендует расположить монитор на уровне глаз, обеспечить поддержку спины с помощью качественного офисного кресла и подобрать удобную клавиатуру. Особое внимание следует уделять регулярным перерывам — каждые 30-40 минут необходимо вставать и выполнять короткую разминку для восстановления кровообращения и снятия мышечного напряжения.

Нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого предупреждала, что сидячая работа замедляет обмен веществ, даже если человек регулярно занимается спортом.

Она пояснила, что когда человек подолгу сидит, его мышцы почти не работают. В итоге снижается общий расход калорий, падает чувствительность к инсулину, и организм начинает откладывать лишнее «на потом».

Ранее удаленщикам рассказали, как правильно поддерживать физическую активность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами