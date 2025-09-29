Врач рассказала, от каких недугов чаще всего страдают офисные работники

Офисные сотрудники ежедневно подвергают свой опорно-двигательный аппарат серьезным испытаниям, что приводит к развитию различных заболеваний спины и суставов. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

К слову, как напомнила в интервью газете «Известия» врач Гульнара Орлова, работа перед монитором негативно сказывается и на зрении. Чтобы снизить нагрузку на глаза, она посоветовала каждые 20 минут смотреть на предмет в 20 шагах в течение 20 секунд.

«Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (в обиходе — остеохондроз), протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз (особенно у молодых людей), синдром запястного канала, артроз коленных и тазобедренных суставов, миофасциальные боли», — перечислила Демьяновская.

Основными причинами развития этих патологий она назвала длительное статичное положение тела, нарушение осанки, недостаточную физическую активность и неэргономичную организацию рабочего пространства. Все это, по ее словам, приводит к ослаблению мышц спины и пресса, перенапряжению отдельных мышечных групп, ухудшению кровоснабжения тканей и последующим дегенеративным изменениям в позвоночнике и суставах.

Специалист рекомендует расположить монитор на уровне глаз, обеспечить поддержку спины с помощью качественного офисного кресла и подобрать удобную клавиатуру. Особое внимание следует уделять регулярным перерывам — каждые 30-40 минут необходимо вставать и выполнять короткую разминку для восстановления кровообращения и снятия мышечного напряжения.

Нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого предупреждала, что сидячая работа замедляет обмен веществ, даже если человек регулярно занимается спортом.

Она пояснила, что когда человек подолгу сидит, его мышцы почти не работают. В итоге снижается общий расход калорий, падает чувствительность к инсулину, и организм начинает откладывать лишнее «на потом».

