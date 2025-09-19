Врач заявила о замедлении метаболизма у офисных работников

Сидячая работа замедляет обмен веществ, даже если человек регулярно занимается спортом, заявила нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. О том, почему так происходит, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«В жизни так бывает, что человек правильно питается, регулярно уделяет время спорту, вовремя ложится спать, да и с гормонами у него все хорошо. Но вес как стоял, так и стоит на месте. Как правило, это работник умственного труда, и он практически весь свой день проводит за компьютером. Важно понять, что при сидячей работе тело перестает тратить энергию так, как должно. Кажется, какая взаимосвязь между работой и медленным метаболизмом, если человек занимается спортом? Но на самом деле, очень тесная связь, которую многие не замечают», — отметила Хайкина.

Врач объяснила, что когда человек подолгу сидит, его мышцы почти не работают. В итоге снижается общий расход калорий, падает чувствительность к инсулину, и организм начинает откладывать лишнее «на потом».

«Многие не согласятся, ведь уже давно известно о том, что тело сжигает калории даже тогда, когда мы ничего не делаем и просто лежим на диване. Это так, но количество сжигаемых калорий в покое намного ниже, чем во время движения. К тому же, в сидячем положении хуже работает кровообращение, замедляется доставка кислорода к тканям и падает активность ферментов, отвечающих за расщепление жиров. В буквальном смысле обмен веществ тормозится», — подчеркнула нутрициолог.

Чтобы офисная работа не мешала похудению, врач посоветовала ежедневно выполнять определенные ритуалы. В частности, каждые 30–40 минут делать небольшую разминку. Даже пара минут движения может сжечь 10–15 ккал. За день это уже 100–150 ккал — как маленькая тренировка. Даже если вы просто пройдете до кулера и обратно.

Выполнять мини-зарядку за столом. Несколько наклонов, вращение плечами или стопами разгоняют кровь и помогают мышцам тратить до 20% больше энергии, чем в статике. Это улучшит кровообращение, а значит — мозг будет получать больше кислорода и начнет работать быстрее.

Пить воду равномерно. Даже легкое обезвоживание снижает скорость метаболизма на 2–3%. Стакан воды может «включить» работу обмена веществ в течение ближайших 20–30 минут. Поэтому крайне важно не забывать пить воду во время работы.

Использовать лестницу вместо лифта. Подъем на 4–5 этажей сжигает около 35–40 ккал. За неделю это может заменить одно полноценное кардио-занятие.

«Главное — не ждать, что спортзал вечером компенсирует 8 часов в кресле. Метаболизм держится в тонусе тогда, когда движение встроено в каждый час. Чем больше вы двигаетесь, тем быстрее худеете», — резюмировала Хайкина.

