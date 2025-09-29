На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские студенты посетят лекции победителей Научной премии Сбера

Сбер организует в девяти регионах РФ лекции лауреатов своей Научной премии
Владимир Песня/РИА Новости

Ученые, ставшие лауреатами Научной премии Сбера в прошлом году, прочитают лекции в вузах Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга, «Сириуса» и «Иннополиса». Мероприятия состоятся в рамках второго сезона регионального трека премии, ключевые лекции будут транслироваться онлайн на сайте премии, сообщила пресс-служба банка.

Первая лекция пройдет в Самарском университете и будет посвящена трендам в AI-генерации изображений. Ее проведет кандидат физико-математических наук Александр Коротин.

Далее лекции состоятся в Новосибирском государственном университете и Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, их прочитает один из наиболее известных специалистов в области AI в России Евгений Бурнаев. Он расскажет, как AI применяется для создания инженерных, физических, климатических моделей.

В Омском государственном университете и Уральском федеральном университете запланировано выступление о настоящем и будущем металл-ионных аккумуляторов и результатах исследований по разработке новых материалов для накопителей электрической энергии профессора Сколковского института науки и технологий Евгения Антипова.

В Сибирском федеральном университете в Красноярске пройдет лекция руководителя научной группы промышленно-ориентированного поиска материалов Сколковского института науки и технологий Александра Квашнина на тему: «ИИ в поисках материалов будущего».

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов расскажет о подходах к лечению аутоиммунных заболеваний.

В университете «Сириус» ведущий научный сотрудник Института энергетических проблем химической физики Федерального исследовательского центра химической физики РАН Марк Иванов прочтет лекцию о протеомике на основе хроматомасс-спектрометрии для поиска механизма действия лекарств и поиска биомаркеров заболеваний.

Завершат цикл лекций выступления Александра Квашнина, Александра Коротина и Марка Иванова о кейсах применения AI в науке в Университете «Иннополис» в республике Татарстан и в технохабе Сбера в Санкт-Петербурге.

Кроме того, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов примет участие в дискуссиях, которые пройдут в Университете «Иннополис и 10 ноября в СПбГУ.

