В Петербурге мальчик попал в реанимацию после того, как его ударили ножом в парке

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как неизвестный ударил ребенка ножом в центре города. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на набережной Канала Грибоедова ночью. По данным местных СМИ, мальчик играл на Площади Искусств вместе со сверстниками. В какой-то момент неизвестный ударил его ножом в живот. Что послужило причиной агрессии, не уточняется.

«Мальчик потерял большое количество крови из-за открытой раны в районе брюшной полости», – сообщается в публикации.

Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, его направили в реанимацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники следственных органов. Они установят обстоятельства инцидента, в том числе и то, почему ребенок находился на улице в ночное время суток.

