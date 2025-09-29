Врач назвала первые признаки сахарного диабета

Ранними признаками предиабета могут выступать незначительное увеличение веса, повышенная жажда и сухость во рту. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова.

По ее словам, данный недуг может протекать незаметно и сопровождаться едва ощутимыми симптомами, поэтому его сложно распознать без лабораторных исследований. Она уточнила, что на развитие сахарного диабета влияют наследственность и образ жизни человека.

«Если кто-то из близких родственников болен диабетом второго типа, вероятность заболевания может достигать 50%. Чтобы отодвинуть развитие болезни или избежать ее, важно поддерживать физическую активность, контролировать вес, ограничивать потребление жирного, сладкого и мучного, а также проходить ежегодную диспансеризацию и проверять уровень глюкозы в крови», — заключила Балашова.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что употребление ягод является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, онкологии, сахарного диабета и других серьезных заболеваний. По ее словам, в тех ягодах, которые окрашены в темно-синий и темно-фиолетовый цвета (черника, голубика, ежевика), содержится наибольшее количество полифенолов и антоцианов, которые снижают уровень воспаления и реактивность белков.

Ранее было названо редкое заболевание, на которое может указывать жажда.