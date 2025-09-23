На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила продукты для профилактики онкологии и диабета

Врач Соломатина: для профилактики онкологии и диабета стоит употреблять ягоды
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Употребление ягод является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, онкологии, сахарного диабета и других серьезных заболеваний. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в тех ягодах, которые окрашены в темно-синий и темно-фиолетовый цвета (черника, голубика, ежевика), содержится наибольшее количество полифенолов и антоцианов, которые снижают уровень воспаления и реактивность белков.

«В вишне и черешне много мелатонина, которого нет в таком количестве в других ягодах. Это гормон сна и восстановления. В ягодах также есть минералы, участвующие в дегенеративных процессах, то есть в старении и жизни», — отметила Соломатина.

При этом она предупредила об опасности чрезмерного употребления ягод. Особенно это касается людей с инсулинорезистентностью, ожирением и проблемами усвоения фруктозы. Специалист пояснила, что в ягодах содержится довольно много сахара и кислоты.

Ранее россиянам рассказали, сколько яблок можно употреблять в день.

