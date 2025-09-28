На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо редкое заболевание, на которое может указывать жажда

The Conversation: сильная жажда может быть признаком несахарного диабета
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Непрекращающееся желание пить воду может указывать на редкое, но серьезное эндокринное заболевание — несахарный диабет. Об этом изданию The Conversation  рассказал анатом Дэн Баумгардт, старший преподаватель Школы психологии и нейронаук Бристольского университета.

«Несахарный диабет сильно отличается от более известного сахарного. Он никак не связан с уровнем глюкозы в крови, а его причина — в нарушении работы антидиуретического гормона (АДГ)» — объяснил ученый.

Этот гормон, также известный как аргинин-вазопрессин (АВП), регулирует водный баланс в организме. Он помогает почкам удерживать воду, особенно в условиях обезвоживания. Когда работа этой системы нарушается — например, при дефиците АДГ — человек начинает терять слишком много жидкости, даже если пьет в большом количестве. Это приводит к постоянной жажде, обезвоживанию и частому мочеиспусканию.

Эксперт отметил, что существует несколько форм несахарного диабета. Центральный тип связан с недостаточной выработкой гормона в гипоталамусе. Еще одна форма — дипсогенный несахарный диабет, при котором сбои происходят в центре жажды в мозге.

«Если этот центр поврежден — из-за травмы, опухоли или инфекции — человек может постоянно испытывать мучительную жажду. Это приводит к чрезмерному потреблению воды, что, в свою очередь, подавляет выработку АДГ и запускает порочный круг,» — добавил Баумгардт.

Опасность заключается в том, что избыток жидкости может снизить уровень натрия в крови до опасных значений. Это вызывает головные боли, спутанность сознания, судороги и в тяжелых случаях — летальный исход.

Иногда симптомы несахарного диабета путают с психогенной полидипсией — состоянием, при котором из-за психических расстройств, таких как шизофрения, возникает навязчивая потребность в воде.

«Были случаи, когда пациенты выпивали до 15 литров воды в день. Это может привести к тяжелым осложнениям, особенно без врачебного контроля,» — подчеркнул ученый.

Ранее была названа неожиданная причина быстрого набора веса.

