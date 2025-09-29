Стало известно, какую подработку чаще всего предлагают российские компании

Согласно данным за январь-август 2025 года, в России количество предложений по подработке выросло на 34% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 58 223 руб./мес. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками платформы «Авито Подработка».

К слову, как предупреждала газета «Известия», мошенники начали все чаще вовлекать молодых людей в преступные схемы, угрозами заставляя их выполнять роль курьеров. Источник издания сообщил, что только за одну неделю сентября 2025 года в Москве было возбуждено несколько уголовных дел в отношении подростков, которые забирали наличные деньги у жертв аферистов.

Эксперты выяснили, что чаще всего компании искали на подработку водителей-экспедиторов — количество предложений выросло более чем в 2 раза (+133%). За неполную занятость на этой позиции предлагали в среднем 101 403 руб./мес.

Также более чем вдвое (+109%) увеличилось количество предложений о частичной занятости для менеджеров по работе с клиентами. Среднее вознаграждение для них составило 38 254 руб./мес. за неполный рабочий день.

На третьем месте — работники кухни. Число вакансий на этой позиции выросло почти в 2 раза (+86%), а предлагали им в среднем 21 288 руб./мес. за неполную смену.

Далее в рейтинге следуют специалисты поддержки (+76% — 19 516 руб.), бариста (+59% — 27 736 руб.), курьеры (+39% — 63 043 руб.).

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева до этого говорила, что подработку выгоднее всего оформлять по трудовому договору о работе по совместительству.

По ее словам, документ даст право на ежегодные оплачиваемые отпуска, в то время как гражданско-правовой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. Помимо этого, у последнего есть срок действия.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества при трудоустройстве.