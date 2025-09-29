Врач рассказал, как избавиться от хронической усталости

Активный отдых и переключение на другой вид деятельности помогут справиться с хронической усталостью, которая чаще всего проявляется сонливостью, снижением концентрации и усталостью глаз. Об этом Pravda.Ru рассказал невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Так, например, можно прогуляться, сделать легкую гимнастику или самомассаж. По словам эксперта, даже короткая пауза может значительно повысить работоспособность.

«Можно умыться прохладной водой, растереть лицо и ладони, сделать массаж шеи или простые упражнения для плечевого пояса. Это снимает напряжение и улучшает кровообращение», — добавил Орлов.

Чтобы не доводить себя до сильного переутомления, он посоветовал регулярно делать перерывы в работе.

Врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев до этого говорил, что сильная слабость, которая не проходит после отдыха, может быть симптомом синдрома хронической усталости (СХУ). Среди других признаков — выраженная усталость, не связанная с нагрузкой, усиление симптомов даже после небольшой активности, «туман в голове», боли в мышцах и суставах.

