На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как избавиться от хронической усталости

Врач Орлов: прогулка поможет избавиться от хронической усталости
true
true
true
close
bodnar.photo/Shutterstock/FOTODOM

Активный отдых и переключение на другой вид деятельности помогут справиться с хронической усталостью, которая чаще всего проявляется сонливостью, снижением концентрации и усталостью глаз. Об этом Pravda.Ru рассказал невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Так, например, можно прогуляться, сделать легкую гимнастику или самомассаж. По словам эксперта, даже короткая пауза может значительно повысить работоспособность.

«Можно умыться прохладной водой, растереть лицо и ладони, сделать массаж шеи или простые упражнения для плечевого пояса. Это снимает напряжение и улучшает кровообращение», — добавил Орлов.

Чтобы не доводить себя до сильного переутомления, он посоветовал регулярно делать перерывы в работе.

Врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев до этого говорил, что сильная слабость, которая не проходит после отдыха, может быть симптомом синдрома хронической усталости (СХУ). Среди других признаков — выраженная усталость, не связанная с нагрузкой, усиление симптомов даже после небольшой активности, «туман в голове», боли в мышцах и суставах.

Ранее врач назвал опасные последствия позднего завтрака для пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами