Более 50 человек будут судить за организацию проституции в Забайкалье

В Забайкалье более 50 человек предстанут перед судом за организацию проституции
В Забайкалье перед судом по обвинению в организации проституции предстанут более 50 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Установлено, что на территории города Читы и Забайкальского края организованная группа в течение четырех лет занималась вовлечением девушек в занятие проституцией. Осенью 2024 года в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении была задержана 36-летняя читинка и ее подельники.

По данным следствия, участники группы выполняли роли администраторов, директоров саун, водителей, диспетчеров и охранников. Вовлечены в оказание криминальных услуг оказались 16 девушек.

Расследование уголовного дела в отношении 54 человек завершено, объем материалов составил 54 тома. Обвинительное заключение утверждено прокурором Забайкальского края и направлено в суд.

Ранее в Калининградской области раскрыли сеть борделей.

