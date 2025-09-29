На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему акулы нападают на человека

Ихтиолог Аршавский: акула может подобраться к берегу из-за рыбалки
true
true
true
close
Shutterstock

Акулы чаще всего атакуют испугавшихся и барахтающихся в воде людей, потому что воспринимают их как раненых или ослабленных. Об этом «Москве 24» рассказал ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский.

По его словам, они подбираются к берегу по разным причинам, в том числе из-за рыбалки, потому что в процессе нее люди выкидывают потроха в воду. В результате акулы постепенно начинают концентрироваться там, уточнил он.

«Дайвинг и другие подобные занятия на море имеют определенные риски. Те же дайверы подкармливают рыб, чтобы они кучковались для красивых фотографий. А там, где есть скопления рыбы, там вполне можно ожидать того, кто эту рыбу будет есть», — объяснил Аршавский.

Эксперт уточнил, что отбиться от акулы почти невозможно, поэтому на отдыхе важно прислушиваться к администрации пляжа и не посещать закрытые пляжи. Кроме того, не стоит заплывать далеко, потому что акула может атаковать из глубины.

Накануне сообщалось, что у необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула напала на мексиканского туриста, который занимался подводным плаванием, и укусила его за голову. У дайвера повреждено лицо и область роста волос. Рыба прокусила и его водолазное снаряжение, в том числе кислородный шланг. Мужчина смог самостоятельно подняться на поверхность и позвать на помощь.

Ранее стало известно, почему в Красном море стало столько много акул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами