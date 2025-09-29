Россиянам объяснили, почему акулы нападают на человека

Акулы чаще всего атакуют испугавшихся и барахтающихся в воде людей, потому что воспринимают их как раненых или ослабленных. Об этом «Москве 24» рассказал ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский.

По его словам, они подбираются к берегу по разным причинам, в том числе из-за рыбалки, потому что в процессе нее люди выкидывают потроха в воду. В результате акулы постепенно начинают концентрироваться там, уточнил он.

«Дайвинг и другие подобные занятия на море имеют определенные риски. Те же дайверы подкармливают рыб, чтобы они кучковались для красивых фотографий. А там, где есть скопления рыбы, там вполне можно ожидать того, кто эту рыбу будет есть», — объяснил Аршавский.

Эксперт уточнил, что отбиться от акулы почти невозможно, поэтому на отдыхе важно прислушиваться к администрации пляжа и не посещать закрытые пляжи. Кроме того, не стоит заплывать далеко, потому что акула может атаковать из глубины.

Накануне сообщалось, что у необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула напала на мексиканского туриста, который занимался подводным плаванием, и укусила его за голову. У дайвера повреждено лицо и область роста волос. Рыба прокусила и его водолазное снаряжение, в том числе кислородный шланг. Мужчина смог самостоятельно подняться на поверхность и позвать на помощь.

Ранее стало известно, почему в Красном море стало столько много акул.