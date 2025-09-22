Стало известно, почему в Красном море стало столько много акул

Строительство Суэцкого канала привело к появлению в Красном море некоторых акул. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Комментируя появление на прошлой неделе акул вблизи пляжей египетского курорта Макади-Бей к югу от Хургады, ученый отметил, что открытие Суэцкого канала сделало возможным прямой сквозной путь миграции из Индийского океана в Средиземное море. В связи с этим изменились миграционные пути крупных морских рыб и, в частности, стали мигрировать и акулы.

17 сентября сообщалось, что российские туристы заметили акулу у пятизвездочного отеля в Шарм-эш-Шейхе. Она плавала в пяти метрах от берега.

В предыдущий раз хищников видели в 100 километрах от этих мест. Так в Хургаде и городе-курорте Макади-Бей нашествие акул привело к закрытию пляжей примерно у 10 отелей, среди которых пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Позже пляжи в Хургаде все же открыли.

