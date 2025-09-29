Врач назвал основные причины бесплодия среди российской молодежи

В России в последние годы отмечается рост количества случаев, когда семейные пары сталкиваются с проблемами при попытке завести ребенка. На этой сфере здоровья сказывается масса негативных явлений, включая постоянные стрессы, объяснил в беседе с 360.ru репродуктолог Павел Базанов.

На данный момент нельзя достоверно подтвердить, что на репродуктивных способностях современных людей отражаются вейпы, отметил специалист. При этом он согласился, что в последние годы Всемирная организация здравоохранения регистрирует рост количества проблем населения с фертильным здоровьем.

«Я не могу достоверно сказать, влияют ли на это вейпы или нет. Но достоверно доказаны негативные факторы жизни в крупных городах: это гиподинамия, приличный стресс и нарушение правильного питания», — перечислил специалист.

Для улучшения репродуктивных показателей и укрепления здоровья он призвал россиян регулярно заниматься спортом – два-три раза в неделю, а также придерживаться полноценного, здорового питания.

Напомним, о том, что через 50 лет после курения вейпов люди рискуют столкнуться с утратой репродуктивного здоровья, заявил на днях директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев. По его словам, никотин и химические смеси напрямую влияют на половую систему и развитие организма. Для решения проблемы он призвал запрещать вейпы, контролировать точки продаж, проводить информационную кампанию о вреде курения и предоставлять альтернативы для борьбы со скукой – такие, как спорт, творчество и так далее.

Ранее сообщалось, что в регионах РФ могут появиться центры охраны репродуктивного здоровья подростков.