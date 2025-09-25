Девушки отправились в храм и были изнасилованы тремя мужчинами

В Индии троих молодых людей задержали за изнасилование троих девушек в отеле. Об этом сообщает The Times of India.

14-летние ученицы девятого класса решили отправиться в город Ядагиригутта на мероприятие в храме. Школьницы преодолели часть пути на автобусе, затем пошли пешком.

По пути один из молодых людей, 19-летний водитель фургона, заметил их и разговорился. Сначала он предлагал снять им номер в отеле, но, узнав, что они идут в храм, соврал, что с друзьями также направляется туда.

После этого он позвонил 22-летнему другу и 21-летнему двоюродному брату. Вместе с компанией девушки пообедали, посетили храм и отправились вместе с молодыми людьми в гостиницу.

Владелец не стал расспрашивать их о несовершеннолетних. В результате юноши изнасиловали девятиклассниц и скрылись.

К этому моменту родители уже стали разыскивать дочерей. Вернувшись домой, пострадавшие рассказали о произошедшем, после чего взрослые обратились в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, молодых людей и владельца гостиницы задержали и арестовали.

