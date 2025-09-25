На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушки отправились в храм и были изнасилованы тремя мужчинами

В Индии мужчины надругались над тремя школьницами, планировавшими посетить храм
true
true
true
close
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Индии троих молодых людей задержали за изнасилование троих девушек в отеле. Об этом сообщает The Times of India.

14-летние ученицы девятого класса решили отправиться в город Ядагиригутта на мероприятие в храме. Школьницы преодолели часть пути на автобусе, затем пошли пешком.

По пути один из молодых людей, 19-летний водитель фургона, заметил их и разговорился. Сначала он предлагал снять им номер в отеле, но, узнав, что они идут в храм, соврал, что с друзьями также направляется туда.

После этого он позвонил 22-летнему другу и 21-летнему двоюродному брату. Вместе с компанией девушки пообедали, посетили храм и отправились вместе с молодыми людьми в гостиницу.

Владелец не стал расспрашивать их о несовершеннолетних. В результате юноши изнасиловали девятиклассниц и скрылись.

К этому моменту родители уже стали разыскивать дочерей. Вернувшись домой, пострадавшие рассказали о произошедшем, после чего взрослые обратились в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, молодых людей и владельца гостиницы задержали и арестовали.

Ранее мужчина подлил девушке в напиток снотворное и надругался, когда та потеряла сознание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами