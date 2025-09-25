В Архангельской области пьяная мать без повода месяцами истязала сына

В Северодвинске мать будут судить за истязание сына

Жительница Архангельской области предстанет перед судом за истязание ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с ноября 2024 по март 2025 года 34-летняя женщина из Северодвинска оскорбляла, избивала и совершала иные насильственные действия в отношении 13-летнего сына.

Причиной агрессии была личная неприязнь, ребенок подвергался избиению по малозначительным поводам. В моменты «наказания» женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

О происходящем в семье сотрудники правоохранительных органов узнали после обращения бабушки мальчика. Проверка подтвердила ее слова, мать лишили родительских прав.

«В настоящее время ребенок проживает с родственником, ставшим его опекуном», – сообщается в публикации.

В отношении женщины тем временем возбудили уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее многодетная мать из Петербурга пять лет избивала старшую дочь и сделала из нее прислугу.