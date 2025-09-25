На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тыве мать оставила маленькую дочь на свалке и ушла в магазин

В Кызыле женщину задержали после того, как она оставила ребенка на свалке
true
true
true
close
Telegram-канал МВД по Республике Тыва

В Тыве двухлетняя девочка попала в больницу после того, как ее нашли на свалке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на свалке поселка Каа-Хем, который находится недалеко от Кызыла. Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, ребенок находился у пары, проживавшей на свалке в шалаше.

Мужчина и женщина рассказали, что их знакомая накануне оставила им дочь и ушла в магазин, но так и не вернулась. Тем временем у ребенка начался жар, поэтому они вызвали медиков.

«Медицинские работники забрали у граждан девочку, доставили ее в медицинское учреждение и сообщили об этом в полицию», – сообщается в публикации.

Полицейские установили личность матери, ею оказалась 42-летняя женщина, которая недавно приехала к брату в Кызыл, где они распивали алкогольные напитки.

Родительницу привлекут к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Архангельской области пьяная мать без повода месяцами истязала сына.

