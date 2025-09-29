На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморском крае девочка выпала из кузова на ходу, ее не спасли

В Приморском крае девочки пострадали, выпав из кузова автомобиля марки Toyota. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Заречное на Луговой улице. По предварительной информации, обе школьницы ехали в кузове, так как в машине не было мест для сиденья. Во время движения пассажирки выпали из кузова.

В результате одна девочка получила травмы, ее госпитализировали в местную больницу. Вторую также направили в медучреждение, но спасти ее специалисты не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль», – сообщается в публикации.

По данным полиции, стаж водителя – 28 лет, за последний год он семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

До этого в Удмуртии легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате пострадали три человека, находившиеся в кабине первого участника ДТП, они не выжили.

Ранее в Дагестане пассажирский поезд расплющил легковушку.

