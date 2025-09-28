В Удмуртии грузовик протаранил легковушку, последствия ДТП попали на видео

В Удмуртии три человека не выжили в ДТП с участием грузовика

В Удмуртии произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел недалеко от деревни Чумойтло. По данным сотрудников правоохранительных органов, автомобиль марки Cherry вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.

На кадрах с места инцидента заметно, что авто первого участника ДТП отлетело в сторону, машина смята и во время аварии лишилась колес.

В результате пострадали три человека (водитель легковой машины и его пассажиры), спасти их не смогли. Один из пострадавших застрял в автомобиле, его пришлось вызволять спасателям.

«На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Обстоятельства происшествия уточняются», – сообщается в публикации.

