На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии грузовик протаранил легковушку, последствия ДТП попали на видео

В Удмуртии три человека не выжили в ДТП с участием грузовика
true
true
true

В Удмуртии произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел недалеко от деревни Чумойтло. По данным сотрудников правоохранительных органов, автомобиль марки Cherry вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.

На кадрах с места инцидента заметно, что авто первого участника ДТП отлетело в сторону, машина смята и во время аварии лишилась колес.

В результате пострадали три человека (водитель легковой машины и его пассажиры), спасти их не смогли. Один из пострадавших застрял в автомобиле, его пришлось вызволять спасателям.

«На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Обстоятельства происшествия уточняются», – сообщается в публикации.

До этого в Дагестане поезд врезался в легковую машину и смял ее. В ДТП у машины серьезно деформировалась передняя часть.

Ранее военная техника устроила массовое ДТП и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами