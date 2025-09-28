На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане пассажирский поезд расплющил легковушку

В Дагестане на железнодорожном переезде станции «Манас» легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Москвы в Дербент. Об этом сообщает в Telegram-канале Южная транспортная прокуратура.

На фото с места происшествия, опубликованных ведомством, виден поврежденный автомобиль синего цвета: его передняя часть сильно деформирована — щит, стойки и крылья расплющены.

В посте уточняется, что прокуратура Махачкалы проводит проверку. На место аварии выехал и.о. транспортного прокурора.

В прошлом марте недалеко от села Джемикент в Дагестане «КамАЗ» столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде. За рулем грузовика находился 56-летний водитель, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Там в «КамАЗ» въехал поезд, следовавший из Махачкалы в Дербент. Водитель грузовика получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее поезд с бензином столкнулся с фурой под Смоленском.

