Два российских аэропорта возобновили работу после приостановки

Аэропорты Жуковский и Калуга сняли временные ограничения на полеты
Telegram-канал «Представитель Росавиации»

Аэропорты Жуковский (Раменское, Московская область) и Калуга (Грабцево, Калужская область) сняли временные ограничения на полеты самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

По его словам, во время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет, выполнявший рейс в Жуковский.

Аэропорт Калуги ввел ограничения 29 сентября в 1:50 (мск), столичный аэропорт — 29 сентября в 5:10 (мск).

Также работу приостановил тамбовский аэропорт.

Утром 29 сентября министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 84 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

