Сотрудники американской авиакомпании нашли тело человека в отсеке для шасси

CBS: в США сотрудники American Airlines нашли в отсеке шасси тело безбилетника
Jakkrit Prasertwit/Wikimedia Commons

Сотрудники авиакомпании American Airlines утром 28 сентября нашли тело безбилетного пассажира в отсеке для шасси самолета, который прилетел в международный аэропорт города Шарлотт в штате Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на полицию.

По его информации, рейс недавно прибыл из Европы. При этом не уточняется, из какой именно страны он прилетел.

Как рассказал телеканалу представитель American Airlines, авиакомпания и сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента, на месте находятся детективы.

До этого безбилетник пробрался на борт самолета в международном аэропорту Вены и долетел до Китая, прячась в туалете. Пассажиром, сумевшим пробраться на борт самолета авиакомпании Hainan Airlines, не имея при себе посадочного талона, оказался афганец. При этом известно, что в венском аэропорту безбилетник прошел тот же досмотр, что и все остальные пассажиры, но при выходе на посадку он слился с толпой, проскользнул в салон и спрятался в бортовом туалете.

Турист-нелегал оставался незамеченным до тех пор, пока самолет не удалился на значительное расстояние от аэропорта вылета. Бортпроводники все же обнаружили нарушителя, но возвращаться в Вену было уже слишком поздно, поэтому по прилете в Шэньчжэнь его передали полиции.

Ранее мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту.

