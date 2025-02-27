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Безбилетный пассажир долетел до Китая, несколько часов просидев в туалете самолета

Безбилетник проник на рейс из Австрии в Китай и прятался от стюардесс в туалете
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Безбилетник пробрался на борт самолета в венском аэропорту и долетел до Китая, прячась в туалете. Об этом сообщается на портале PYOK.

Пассажиром, сумевшим пробраться на борт самолета авиакомпании Hainan Airlines, не имея при себе посадочного талона, оказался афганец. При этом известно, что в международном аэропорту Вены безбилетник прошел тот же досмотр, что и все остальные пассажиры. По всей видимости, при выходе на посадку он слился с толпой, проскользнул в салон и тут же спрятался в бортовом туалете.

Турист-нелегал оставался незамеченным до тех пор, пока самолет не удалился на значительное расстояние от аэропоорта вылета. Бортпроводники все же обнаружили нарушителя, но возвращаться в Вену было уже слишком поздно, поэтому по прилете в Шэньчжэнь его передали полиции. Китайские власти депортировали нарушителя и отправили его обратно в Вену, где он был арестован. После допроса мужчину отпустили под залог.

Ранее женщина проползла мимо службы безопасности в аэропорту Белграда и попыталась улететь на Мальту.

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