Гладков сообщил о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Белгороду

Гладков: еще один житель обратился в больницу после ракетного обстрела Белгорода

Еще один мирный житель обратился в больницу после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгороде в результате ракетного обстрела пострадавших мужчину и женщину доставили в городскую больницу №2. Первого госпитализировали, у второй после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился.

«Позже за помощью обратился еще один мужчина. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице», — написал глава региона.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Вскоре стало известно, что Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

