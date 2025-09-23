На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В доме женщины нашли тела четырех младенцев

В США в доме 39-летней женщины нашли останки тел четырех младенцев
Shutterstock

В западной Пенсильвании 39-летнюю Джессику Марти Маут арестовали после того, как в доме, где она проживала, были обнаружены останки тел четырех детей. Об этом сообщает AP News.

По информации СМИ, владелец дома, убираясь в шкафу, нашел пакет с разлагающимся телом ребенка, завернутым в полотенце. Еще три мешка с телами детей были спрятаны на чердаке. От всех из них шел зловонный запах.

Женщина, которая содержится в тюрьме округа Армстронг, уже призналась в двух убийствах. По ее словам, шесть лет назад она случайно потеряла сознание и упала на новорожденного младенца, а когда очнулась, тот уже умер. Также Маут призналась, что год назад слишком сильно прижала к себе новорожденного сразу после родов, из-за чего тот перестал сначала перестал издавать звуки, а затем — дышать.

Ей предъявили обвинение в двух непредумышленных убийствах, а также в жестоком обращении с телами детей. Слушание по делу преступницы состоится на последней неделе сентября.

Ранее в Малайзии мать, выбросившая младенца в окно, отделалась штрафом.

