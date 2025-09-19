Девушка отбилась от двух акул и лишилась ноги

Daily Mail: 17-летняя американка лишилась ноги, отбиваясь от двух акул в Белизе

Аннабель Карлсон из США выжила после нападения сразу двух акул во время семейного отпуска в Белизе, пишет Daily Mail. Девушка потеряла ногу, получила серьезные травмы рук, но сумела вернуться к активной жизни и заявила, что намерена помогать другим.

Как рассказала 17-летняя Аннабель, ее семья, увлеченная дайвингом, решила провести каникулы в Белизе. На третий день отдыха девушка и мать погрузились на глубину 36 метров.

«Мы видели трех или четырех акул и много красивых рыб», — вспоминала Карлсон.

Позже, вернувшись на лодку, Аннабель решила прыгнуть вводу с верхней палубы — и тут же оказалась атакована акулой. Хищник вцепился ей в руки. В этот момент другие дайверы бросили ей спасательный круг, однако из-за тяжелых травм она не могла крепко ухватиться. Когда её пытались подтянуть к лодке, на нее напала вторая акула, укусив за правую ногу.

Люди пытались отбить Карлсон, бросая в воду кислородные баллоны. Спасти ее удалось благодаря туристу из дайв-группы, у которого оказался жгут. Именно он остановил сильное кровотечение.

«Если бы мне не наложили жгут, меня бы не было здесь сегодня», — призналась Аннабель.

Обратный путь до берега занял полтора часа, все это время девушка боролась за жизнь, стараясь не потерять сознание. В Белизе ее экстренно эвакуировали вертолётом в больницу, однако травмы оказались настолько серьезными, что позже врачи ампутировали ей правую ногу.

Дополнительные трудности возникли уже дома. У Аннабель развилась редкая микобактериальная инфекция, которую врачи назвали «матерью всех инфекций». Девушке пришлось перенести несколько операций и длительное лечение.

Несмотря на испытания, девушка не сдалась. Сегодня она пользуется протезом, занимается пилатесом, бегает и даже вернулась к любимому дайвингу. Ее лечащий врач, доктор Джулия Сандерс, отмечает, что подросток стала примером стойкости.

