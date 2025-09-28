На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава отдела приставов во Владивостоке арестован по делу о взятке от «Примтеплоэнерго»

Экс-начальник отдела приставов Владивостока заключен под стражу по делу о взятке
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Суд во Владивостоке заключил под стражу бывшего начальника отдела судебных приставов по Ленинскому району города, который обвиняется в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в январе - декабре 2016 года обвиняемый, действуя в интересах энергоснабжающего предприятия «Примтеплоэнерго», выступил посредником в получении взятки в размере 1 млн. рублей.

«Деньги предназначались должностным лицам УФССП России по Приморскому краю в качестве вознаграждения за незаконное снятие ареста с расчетных счетов предприятия», — говорится в публикации.

Экс-начальнику отдела судебных приставов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток.

Было заведено дело по статье Уголовного кодекса РФ «Посредничество во взяточничестве,совершенное в крупном размере».

26 сентября сообщалось, что бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках.

