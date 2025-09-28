На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге в семиэтажном доме обрушился потолок

В доме на Гатчинской улице в Петербурге произошло обрушение потолка
true
true
true
close
78.ru

В семиэтажном доме в Петроградском районе Петербурга произошло обрушение потолка на предпоследнем этаже. Об этом 78.ru сообщил источник.

В пресс-службе жилищного комитета города уточнили, что инцидент произошел в жилом доме на Гатчинской улице. Отмечается, что на потолке в одной из квартир обрушился участок старой штукатурки площадью менее 1 кв. м. Фрагменты штукатурки упали на натяжной потолок, никто из жильцов не пострадал.

После того, как собственник квартиры демонтирует поврежденный натяжной потолок, специалисты управляющей компании обследуют соседние участки и укрепят потолок для предотвращения дальнейших обрушений.

До этого в московской квартире в Покровском-Стрешневе обрушилась часть потолка. В это время в помещении спали двое взрослых и семилетний ребенок. По словам жительницы квартиры, инцидент произошел в достаточно старом трехэтажном здании, оснащенном деревянными перекрытиями. Однако о надвигающемся обвалe ничего не говорило – никаких трещин жильцы не замечали. Никто из проживающих в квартире не пострадал.

Ранее потолок рухнул прямо на кровать после начала отопительного сезона в уральском городе.

