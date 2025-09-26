На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московской квартире внезапно рухнула часть потолка

360.ru: на северо-западе Москвы на спящих людей обрушился потолок в квартире
Радий Хабиров/VK

В московской квартире в Покровском-Стрешневе сегодня рано утром обрушилась часть потолка. В это время там спали двое взрослых и семилетний ребенок, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Происшествие случилось минувшей ночью в доме на Подмосковной улице. Как рассказала изданию жительница квартиры, это уже достаточно старое трехэтажное здание, оснащенное деревянными перекрытиями. Однако о надвигающемся обвалe ничего не говорило – никаких трещин жильцы не замечали.

«Грохот раздался в три часа ночи. Отвалился целый кусок потолка, от удара он отскочил на диван и повредил подлокотник», — сообщила очевидица.

Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило в 8:49. Утоняется, что по счастливой случайности никто из проживающих в квартире не пострадал.

До этого в здании химического факультета Казанского (Приволжского) разрушился потолок в аудитории во время лекции. Здание института построили в 1953 году и, как отмечают студенты в соцсетях, оно уже требует ремонта. Об этом, в частности, говорит то, что часто там отваливается штукатурка, а зимой в аудиториях холодно.

Ранее потолок рухнул прямо на кровать после начала отопительного сезона в уральском городе.

