Военная техника устроила массовое ДТП и попала на видео

На видео сняли, как военная техника по очереди попала в ДТП в Красном селе

В Красном селе колонна военной техники попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Колонна военной техники самоустранилась в Красном селе. Одного водителя грузовика зажало в кабине — спасатели вытаскивали его с помощью гидравлического инструмента, говорят очевидцы. Мужчину забрала скорая», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что ехавший впереди грузовик резко затормозил, а следующий въехал в него на перекрестке.

До этого российские военные использовали личный Porsche Cayenne одного из бойцов для выполнения боевой задачи в Белгородской области.

Отмечается, что багги и другая техника застряли в лесополосе, но Porsche Cayenne смог проехать, добраться до нужной точки, где его водитель дождался своих. В результате боевая задача была выполнена. Автомобиль после этого остался на поле боя.

Ранее электроконь пополнил коллекцию «боевых монстров Ростеха».