На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военная техника устроила массовое ДТП и попала на видео

На видео сняли, как военная техника по очереди попала в ДТП в Красном селе
true
true
true

В Красном селе колонна военной техники попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Колонна военной техники самоустранилась в Красном селе. Одного водителя грузовика зажало в кабине — спасатели вытаскивали его с помощью гидравлического инструмента, говорят очевидцы. Мужчину забрала скорая», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что ехавший впереди грузовик резко затормозил, а следующий въехал в него на перекрестке.

До этого российские военные использовали личный Porsche Cayenne одного из бойцов для выполнения боевой задачи в Белгородской области.

Отмечается, что багги и другая техника застряли в лесополосе, но Porsche Cayenne смог проехать, добраться до нужной точки, где его водитель дождался своих. В результате боевая задача была выполнена. Автомобиль после этого остался на поле боя.

Ранее электроконь пополнил коллекцию «боевых монстров Ростеха».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами