В Дагестане дети сбежали из детского сада, их искали четыре часа

112: в Махачкале мальчики ушли из детсада и четыре часа гуляли по городу
true
true
true
close
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане воспитанники детсада ушли гулять по городу из-за недосмотра воспитателей. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Махачкале. По данным Telegram-канала, два трехлетних мальчика беспрепятственно вышли из здания и некоторое время играли там.

«Все эти 20 минут, пока они находились на площадке у учреждения, воспитатели не знали, где находятся дети», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, как воспитанники подходят к коляскам и спустя какое-то время куда-то уходят. По данным канала, дети ушли в город.

Позже педагоги обратили внимание на отсутствие детей, пропавших искали несколько человек. В результате дошкольников обнаружили спустя четыре часа в нескольких кварталах от учреждения.

Отмечается, что родителям мальчиков рассказали о произошедшем только спустя два часа. Семьи обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Они потребовали привлечь к ответственности педагогов детского сада.

Ранее воспитатель российского детского сада пять месяцев тайно обворовывала коллегу.

