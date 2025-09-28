В США мужчина на лодке открыл стрельбу у бара

В прибрежном городе Саутпорт (Северная Каролина, США) в субботу вечером произошла стрельба у бара American Fish Company. Об этом сообщает CNN.
По данным властей, мужчина, находившийся на лодке, подплыл к заведению и открыл огонь по людям. В результате нападения троих человек спасти не удалось, еще восемь получили ранения.
Представитель городской администрации ЧайЭнн Кетчем уточнила, что полиция уже поймала и допрашивает возможного фигуранта дела. Состояние пострадавших пока не раскрывается.
Власти призвали жителей избегать района происшествия и оставаться дома до завершения следственных действий. Саутпорт расположен у устья реки Кейп-Фир примерно в 50 километрах к югу от Уилмингтона.
На этой же неделе в отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа (американский штат Техас) произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее трех человек.
Ранее в Военно-морской академии в США произошла стрельба.