«Люди на крышах, жара и вонь»: 20 лет урагану «Катрина»

29 августа 2005 года на США обрушился ураган «Катрина», который стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в американской истории.

Ураган начал формироваться 23 августа в районе Багамских островов. Двумя днями позже он достиг побережья Флориды неподалеку от Майами, где вызвал серьезные разрушения и привел к гибели 14 человек.

Покинув Флориду, «Катрина» начала быстро усиливаться под влиянием нехарактерно теплых течений Мексиканского залива, где нанесла ущерб объектам энергетической инфраструктуры и вынудила эвакуировать свыше 75% сотрудников с 819 нефтяных платформ.

Достигнув колоссальной мощности — максимальная скорость ветра составляла около 280 км/ч — над заливом, ураган вновь ослабел перед тем, как 29 августа ударить по побережью штатов Луизиана, Алабама и Миссисипи.

Эпицентром удара «Катрины» стал Новый Орлеан. Эвакуировались из города около 80% жителей. Для оставшихся власти организовали временное убежище на стадионе Superdome — там укрылись около 10 тыс. человек. Всего же в Новом Орлеане оставались около 150 тыс. горожан.

В результате прорыва дамб 80% города и большинство жилых районов полностью ушли под воду. Незатопленным остался лишь знаменитый Французский квартал, который находится выше уровня моря.

«Люди сидят на крыше в условиях жуткой жары и всепроникающей вони, <…> привлекая внимание плакатами типа «HELP!», а вертолеты подлетают только для того, чтобы сделать фотографии молящих о помощи и снова улететь. Один человек, который выбрался со стадиона, рассказал, что по этажам здания, в котором ждут помощи люди, невозможно пройти — все в человеческих испражнениях. Люди ходят в туалет прямо на этажах. Вооруженные мародеры бесконтрольно грабят», — рассказывал очевидец «Фонтанке».

«Катрина» стала самым разрушительным ураганом в истории США с 1928 года. По различным оценкам, жертвами подтоплений, обрушения зданий, падения деревьев и поражения электрическим током из-за стихии стали 1 836 человек.

