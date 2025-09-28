На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Камчатки ощутили афтершоки

На Камчатке за сутки зарегистрировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков (повторных подземных толчка меньшей силы после главного землетрясения) магнитудой 3,5 до 5,1. Об этом сообщает в Telegram-канале краевое управление МЧС.

Там отметили, что местные жители почувствовали два из них.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального», — сообщили в ведомстве и призвали туристов и жителей края держаться от них подальше.

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

