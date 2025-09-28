Варшавский аэропорт закрыли до воскресенья

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена закрылся на прием и вылет самолетов до утра воскресенья. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

«Аэродром закрыт на вылет и посадку до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск)», — сообщил источник.

Представитель диспетчерской службы аэропорта сообщил российскому агентству о том, что воздушная гавань имени Фредерика Шопена будет закрыта как предстоящей ночью, так и в ночь на понедельник.

Неделю назад хакеры атаковали минимум три европейских аэропорта, включая берлинский, что привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиаперевозчикам. Из-за сбоя процедуры регистрации и посадки воздушных судов приходилось производить вручную.

27 сентября сообщалось, что спустя неделю после кибератаки международный аэропорт Берлина (BER) все еще не вернулся к штатной работе.

Ранее в Вильнюсе два рейса столкнулись с проблемами из-за БПЛА.