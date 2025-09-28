На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Варшавский аэропорт закрыли до воскресенья

Главный аэропорт Польши закрыли до утра воскресенья
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена закрылся на прием и вылет самолетов до утра воскресенья. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

«Аэродром закрыт на вылет и посадку до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск)», — сообщил источник.

Представитель диспетчерской службы аэропорта сообщил российскому агентству о том, что воздушная гавань имени Фредерика Шопена будет закрыта как предстоящей ночью, так и в ночь на понедельник.

Неделю назад хакеры атаковали минимум три европейских аэропорта, включая берлинский, что привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиаперевозчикам. Из-за сбоя процедуры регистрации и посадки воздушных судов приходилось производить вручную.

27 сентября сообщалось, что спустя неделю после кибератаки международный аэропорт Берлина (BER) все еще не вернулся к штатной работе.

Ранее в Вильнюсе два рейса столкнулись с проблемами из-за БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами