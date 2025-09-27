На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Берлина за неделю не справился с последствиями кибератаки

Аэропорт Берлина за неделю не смог полностью восстановиться после кибератаки
Louisa Off/Reuters

Спустя неделю после кибератаки международный аэропорт Берлина (BER) все еще не вернулся к штатной работе, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Он предупредил, что путешественникам потребуется «много терпения», потому что система обслуживания багажа и пассажиров все еще не работает.

«Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания», — сказал представитель BER.

Он добавил, что аэропорт постепенно выходит из «кризиса». В субботу, 27 сентября, там ожидают 72,5 тыс. пассажиров.

Неделю назад хакеры атаковали минимум три европейских аэропорта, включая берлинский, что привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиаперевозчикам. Из-за сбоя процедуры регистрации и посадки воздушных судов приходилось производить вручную.

Ранее пьяный пилот сорвал три рейса на 630 пассажиров.

