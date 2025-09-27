На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подмосковного адвоката заподозрили в наркоторговле

СК: в Москве задержан адвокат, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков
РИА Новости

В Москве задержан адвокат, подозреваемый в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Москве в своем Telegram-канале.

По данным следствия, не позднее 26 августа текущего года подозреваемый приобрел 82 килограмма жидкости, содержащей наркотическое вещество. Для удобства реализации он перелил ее в пять канистр и спрятал их в тайнике, расположенном в Московской области. Однако преступный замысел не был реализован, так как сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник.

«Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в… «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»... Следователями столичного СК он задержан», — сообщили представители ведомства.

В СК добавили, что с подозреваемым проводится ряд следственных действий.

Накануне красноярца, осужденного за наркотики, отправили в тюрьму за подготовку теракта. Суд установил, что мужчина, действуя по заданию представителя Украины, собирался поджечь здание почты в Ачинске.

Ранее береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов.

