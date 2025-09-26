На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, осужденный за наркотики, готовил теракт в административном здании

Lenta.ru: суд дал пять лет красноярцу, готовившему поджог здания госвласти
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Красноярского края Давида Федоренко за подготовку к теракту Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

Первые два года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. Наказание он получил путем полного сложения со сроком по первому приговору за незаконный оборот наркотиков.

«Из приговора следует, что красноярец в Telegram списался с неизвестным, который предложил ему за денежное вознаграждение поджечь здание государственной власти. Он изготовил бутылки с зажигательной смесью и решил спалить почтовое отделение в Ачинске с целью дестабилизации деятельности органов власти», — сказано в материале.

Однако реализовать задуманное мужчина не успел, поскольку его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

25 сентября сообщалось о задержании в Мордовии сотрудника IT-компании, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, мужчина через мессенджер Telegram вступил в контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему сведения о критически важной инфраструктуре Мордовии.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.

