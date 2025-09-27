На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москва и Анкара договорились о сотрудничестве в ряде сфер

Москва и Анкара договорились о сотрудничестве в IT, инновациях, бизнесе
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Москвы и муниципалитеты Анкары договорились о сотрудничестве в ряде сфер, подписав соответствующую программу. Об этом в разговоре с ТАСС заявил министр правительства Москвы Сергей Черемин, комментируя итоги визита возглавляемой им делегации московских властей и предпринимателей в Турцию.

«В Анкаре у нас прошла очень содержательная встреча с мэром Анкары Мансуром Явашем. Он подчеркнул, что у Анкары дружественный, долгосрочный характер связей с Москвой», — сказал Черемин.

По его словам, подписанная программа сотрудничества между столицами России и Турции охватывает почти весь спектр вопросов, которые касаются жизни и развития городов. Речь идет об обмене опытом в области организации парковочной системы, создании транспортно-пересадочных узлов для маршрутного транспорта, модернизации автобусной маршрутной сети и развитии электротранспортной инфраструктуры и других транспортных вопросах. В области промышленного развития и инноваций стороны договорились взаимодействовать в вопросах размещения высокотехнологичных производств и создании технопарков, сообщил министр.

Он также отметил, что столицы будут обмениваться опытом в области внедрения передовых IT-технологий в городское управление и городское хозяйство.

Черемин добавил, что власти двух городов собираются содействовать развитию бизнеса и торговли, готовить бизнес-миссии. Особый интерес вызывают вопросы культуры и защиты культурного наследия.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у отношений России и Турции будет хорошее будущее.

Ранее Путин рассказал, кто мешает российско-турецким отношениям.

