Путин рассказал, кто мешает российско-турецким отношениям

Президент России Владимир Путин заявил, что политическая воля турецкого лидера Реджепа Эрдогана способствует развитию российско-турецких отношений. Об этом пишет РИА Новости.

«Кто нам мешает — хорошо известно», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

4 июля на саммите в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Эрдоган выразил опасения по поводу возможного распространения ближневосточного и украинского конфликтов на мировой уровень.

3 июля в Астане состоялась длившаяся около одного часа встреча Путина и Эрдогана. Мероприятие проходило в отеле «Ритц Карлтон». Главы государств беседовали в специальном зале для переговоров. Эрдоган сообщил Путину, что Анкара будет продолжать прилагать усилия для установления мира на Украине. Также турецкий лидер пригласил российского коллегу в Турцию.

Ранее в Кремле рассказали о нерешенных проблемах между РФ и Турцией.