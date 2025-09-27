На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Изобретателя, чья посылка взорвалась на почте в Петербурге, арестовали

В Петербурге избрали меру пресечения мужчине, посылка которого взорвалась в почтовом отделении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Газинуру Шамсиеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ — террористический акт. Невский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября. Фигурант возражал против ареста, просил избрать иную меру.

Инцидент произошел 24 сентября в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны — в экстренные службы поступило сообщение о взрыве. Полиция установила, что детонировавшая посылка предназначалась для отправки в Татарстан. Отправитель, родом из того же региона, сдал пять коробок, расплатился и ушел. Пострадавших нет. Позже в отправлении нашли тубус из-под витамина С с тремя петардами.

Телеканал 78.ru сообщает, что Шамсиев назвал себя изобретателем-альтруистом. Мужчина работает токарем, а в свободное время занимается поделками и изобретает новшества в разных сферах, включая беспилотники. По его словам, он отправил посылку, чтобы самостоятельно получить ее в Татарстане — там он планировал заняться изобретением нового вида антидронового оружия.

Ранее стало известно, что лишившийся рук из-за взрыва коробки копейчанин стал жертвой мстительного соседа.

