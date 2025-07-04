Россиянин, которому разорвало руки взрывом коробки, стал жертвой мстительного соседа

В Челябинской области мужчине разорвало обе руки взрывом коробки, в которую его сосед подложил взрывоопасный предмет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Правоохранительные органы установили, что 2 июля 55-летний житель города Копейска, который длительное время конфликтовал со своим соседом, решил физически устранить оппонента. Он положил взрывоопасный предмет в коробку, которую затем поместил в почтовый ящик в своем подъезде, зная, что потерпевший регулярно проверяет его почту.

После этого мужчина, неосведомленный о содержании коробки, забрал ее из почтового ящика соседа и ушел. В какой-то момент она взорвалась у него в руках.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ. Назначен комплекс судебных экспертиз, прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел на улице Жданова. Мужчина нес коробку, которая внезапно взорвалась. В результате кисти обеих рук пострадавшего оказались разорваны — их ампутировали. Позже у пострадавшего дома обнаружили обрез охотничьего ружья, компоненты патронов и пороха, а также другие предметы, интересующие следствие.

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