Россиянина приговорили к 24 годам за подготовку теракта на Транссибирской магистрали

Прокуратура: жителя Урала осудили на 24 года за попытку теракта и госизмену
true
true
true
close
Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге мужчину приговорили за покушение на теракт, госизмену и другие преступления. Об этом сообщили в прокуратуре.

Центральный окружной военный суд признал Романа Сабадаша виновным по статьям о прохождении обучения в целях террористической деятельности, покушении на совершение теракта организованной группой, использовании поддельного паспорта и государственной измене.

Следствие установило, что Сабадаш, гражданин России с видом на жительство в Украине, вошел в состав группы, которую курировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Организация планировала атаки на объекты транспортной инфраструктуры Транссибирской магистрали, чтобы повлиять на решения российских властей по специальной военной операции.

По данным прокуратуры, Сабадаш прошел обучение на украинском заводе по установке металлических устройств для схода поездов с рельсов. В марте 2024 года он по поддельному паспорту прибыл в Россию и направился на участок железной дороги для реализации задуманного, но был задержан сотрудниками ФСБ до завершения преступления.

Суд назначил Сабадашу наказание в виде 24 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ранее пенсионерку, пытавшуюся взорвать авто с военными, внесли в перечень террористов.

