Суд в РФ вынес приговор гражданину Молдавии Пруняну за подготовку терактов

Суд приговорил гражданина Молдавии Мариуса Пруняну к 16 годам лишения свободы за доставку в Россию трех мощных взрывных устройств для совершения терактов по заданию Украины. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Следствие и суд установили, что не позднее февраля 2024 года Пруняну, находясь на Украине, присоединился к террористическому сообществу, созданному Главным разведывательным управлением Минобороны Украины. По указанию кураторов он приобрел автомобиль и оформил в Молдавии новый паспорт без отметок о пребывании на Украине, чтобы прикрыть поездку в Россию под видом участия в тренировках по тхэквондо.

В Кишиневе Пруняну получил три взрывных устройства мощностью не менее 1,6 килограмма каждое, замаскированные под аккумулятор и установленные в машину. На этом автомобиле он пересек границу России через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. По заданию устройства должны были быть заложены в тайниках в Волгограде и Саратове, однако 6 апреля 2024 года его задержали на одной из российских автозаправок. Взрывные устройства были изъяты и обезврежены.

25 сентября сообщалось о задержании в Мордовии сотрудника IT-компании, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, мужчина через мессенджер Telegram вступил в контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему сведения о критически важной инфраструктуре Мордовии.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.