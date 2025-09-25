На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в РФ вынес приговор гражданину Молдавии Пруняну за подготовку терактов

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Молдавии Мариуса Пруняну
true
true
true
close
Shutterstock

Суд приговорил гражданина Молдавии Мариуса Пруняну к 16 годам лишения свободы за доставку в Россию трех мощных взрывных устройств для совершения терактов по заданию Украины. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Следствие и суд установили, что не позднее февраля 2024 года Пруняну, находясь на Украине, присоединился к террористическому сообществу, созданному Главным разведывательным управлением Минобороны Украины. По указанию кураторов он приобрел автомобиль и оформил в Молдавии новый паспорт без отметок о пребывании на Украине, чтобы прикрыть поездку в Россию под видом участия в тренировках по тхэквондо.

В Кишиневе Пруняну получил три взрывных устройства мощностью не менее 1,6 килограмма каждое, замаскированные под аккумулятор и установленные в машину. На этом автомобиле он пересек границу России через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. По заданию устройства должны были быть заложены в тайниках в Волгограде и Саратове, однако 6 апреля 2024 года его задержали на одной из российских автозаправок. Взрывные устройства были изъяты и обезврежены.

25 сентября сообщалось о задержании в Мордовии сотрудника IT-компании, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, мужчина через мессенджер Telegram вступил в контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему сведения о критически важной инфраструктуре Мордовии.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами